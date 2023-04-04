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TFF, ligden çekilen takımlarla ilgili kararın değişmeyeceğini tekrarladı! Beşiktaş'tan jet hızında cevap geldi

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, "Ligden çekilen takımların hükmen yenik sayılması" kararına hiçbir kulüpten resmi itiraz gelmediğini açıkladı ve kararın değişmeyeceğini tekrarladı. Bunun üzerine Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası TFF, bu takımlarla oynayacak ekiplere 3 puan ve 3 gol averaj uygulanacağını açıklamıştı. Bu karara Beşiktaş karşı çıkarken, TFF'den yapılan son açıklamada resmi kurumlara hiçbir itirazın yapılmadığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu'na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.

Ayrıca Sayın Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Bunun üzerine Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TFF'nin açıklama metnini alıntılayarak, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF, ligden çekilen takımlarla ilgili kararın değişmeyeceğini tekrarladı! Beşiktaş'tan jet hızında cevap geldi

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Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Hayri :

Bu futbol takımlarının özellikle buyuk takımların başına ne zaman aklı başında ağır kültürlü barışçıl yapıcı sportif kişiler gelecek merak ediyorum zaten deprem sonrası iddia da kalmadı da bisuru takım çekilmiş siz neyin şamatasını yapıyosunuz her gun

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