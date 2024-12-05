Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar

 Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı

Hama'yı kaybeden Esad'ı çıldırtacak görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için 'denge' mesajı

Erdoğan'ın yardımcısına canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı sordular

TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında attığı golden sonra asker selamı vererek İsrail bayrağını gösteren İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky'yi hareketin siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayet etti. Bu girişim ardından asker selamı ve bozkurt işareti nedeniyle Türkiye'Ye yaptırım uygulayan UEFA'nın Kanichowsky'e ceza verip vermeyeceği merak ediliyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da oynadığı Maccabi Tel-Aviv maçında İsrail ekibinin ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky'nin asker selamı vererek İsrail bayrağını göstermesine tepkiler sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen hamle geldi.

TFF, UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

TFF, Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçındaki gol sevinci nedeniyle Gavriel Kanichowsky'i UEFA'ya şikayet etti. Yapılan bu hareketin siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı TFF olarak bir inceleme başlatılması istendi. Bu girişimin ardından UEFA'nın Kanichowsky'e ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.

CHP'DE UEFA'YA BAŞVURMUŞTU

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün UEFA'ya başvurarak Beşiktaş ile Maccabi Tel-Aviv maçında asker selamı veren İsrailli futbolcunun cezalandırılmasını istemişti.

BAŞARIR: IRKÇILIK SUÇU İŞLEDİ, UEFA'YA MEKTUP YAZDIK

Ali Mahir Başarır, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında "İsrailli bir futbolcunun, Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçında gol attıktan sonra çok çirkin bir hareketi oldu. Kameraların karşısına geçip asker selamı yaptı. Biliyorsunuz İsrail, Filistin'de insanlık suçu işliyor; binlerce çocuk, kadın, vatandaşı katlediyor. Dünyaya bu savaşı meşru göstermeye çalışan ahlaki değerlerini yitirmiş bu futbolcuyla ilgili ne Futbol Federasyonu ne Spor Bakanlığı, UEFA'ya şu ana kadar bir başvuruda bulunmadı ve UEFA da resen bir soruşturma açmadı. Bizim futbolcumuz için açtı ve ceza verdi ki bu eylem çok çok daha ağır. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi ırkçılık suçunu belirtiyor. Biz UEFA'ya bir mektup yazdık. Şikayetlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve 86 milyon adına yolluyoruz, bakalım UEFA ne karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Maccabi Tel Aviv'in maçtaki ilk golünü 23. dakikada atan Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. 27 yaşındaki İsrailli futbolcunun bu hareketi Türkiye'den büyük tepki aldı. UEFA'nın bu olayın ve başvurunun ardından herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak ediliyor.

UEFA BİZE CEZA VERMİŞTİ

UEFA A Milli Futbol Takımımızın futbolcularının Euro 2020 elemelerindeki Fransa ve Arnavutluk maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na 50 bin euro para cezası vermişti. Öte yandan EURO 2024'te Macaristan'a attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı 2 maç men cezası verilmişti.

TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar
img

Türkiye sınırında film gibi kovalamaca! Arkalarına bile bakmadan böyle kaçtılar
img

ÖTV'siz araç yönetmeliği değişti! Uymayanlara büyük ceza var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Aralık Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Aralık Kiraz, Dikili, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 5-6 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 6 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Başak, Kova burcu yorumu! 6 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Aralık günün maçları nereden izlenir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kasım Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.