Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir

Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin Gaziantep Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. Eskişehir'de oynanması planlanan finalin şehri, daha sonra yeniden değerlendirilmeye alınmıştı.

Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılırken, Eskişehir'de oynanması planlanan finalin şehrinin yeniden değerlendirileceği açıklanmıştı. Federasyon, finalin oynanacağı stadyumu açıkladı.

GAZİANTEP'TE OYNANACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

İKİ TAKIM İSTEDİ, TFF ONAYLADI

Edinilen bilgiye göre; Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Galatasaray ve Trabzonspor, 14 Mayıs'ta oynanacak olan finalin Gaziantep'te oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na görüş bildirdi. TFF'nin iki kulübün önerisini olumlu karşıladı ve finalin Gaziantep'te oynanmasını onayladı.

DEV FİNAL NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor - Galatasaray finali, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

vay arkadaş gs nin kalesine vermişler maçi.sikinti yok kupa trabzona gelecek .bize her yer trabzon

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAksaray:

yakın olmuş iki takımada Şırnak ta felan yapsaydınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlattin sert:

demekki Trabzonspor Gaziantep'te yenilecek :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.