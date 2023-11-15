TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Bağcılar Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i ziyaret etti. Gürsoy, federasyonun engelli futbolu konusundaki çalışmalarını anlattı ve Özdemir'e teşekkür etti. Ziyarette Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı gezildi ve engelli sporcularla bir araya gelindi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Gürsoy, federasyonun 2006 yılından itibaren engelli futbolu konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ömer Gürsoy, Bağcılar Belediyesi bünyesinde Ampute Futbol ve Down Sendromlular Futsal takımları ile 11 branşta engelli sporuna vermiş olduğu destekten dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i kutladı.

Özdemir ise engelli futboluna ve tüm engellilere verdikleri destek ile projeleri anlattı.

Görüşmede Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Pacci ile Bağcılar Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Üyesi Hamza Doğan da yer aldı.

Ziyarette ayrıca dünyanın en önemli engelliler merkezi olarak kabul edilen Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı gezildi ve Bağcılar Belediyesi'nin engelli sporcularıyla bir araya gelindi.

Ömer Gürsoy, Abdullah Özdemir'e milli takım forması takdim etti.