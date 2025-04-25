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TFF'den Süper Lig ekibinin başkanına hak mahrumiyeti cezası

TFF'den Süper Lig ekibinin başkanına hak mahrumiyeti cezası
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PFDK, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle 23 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Öte yandan Antep temsilcisinin teknik direktörü Selçuk İnan da aynı müsabakadaki hakeme yönelik sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a hak mahrumiyeti cezası verdi.

23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçından sonra kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

TFF'den Süper Lig ekibinin başkanına hak mahrumiyeti cezasıGaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz

SELÇUK İNAN'A DA 1 MAÇ MEN CEZASI

Ayrıca Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan da aynı müsabakadaki hakeme yönelik sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

TFF'den Süper Lig ekibinin başkanına hak mahrumiyeti cezasıGaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan

DİĞER CEZALAR

Kurul, RAMS Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek'e rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

PFDK, ligin 32. haftasında oynanan maçlardaki farklı disiplin ihlalleri sebebiyle Gaziantep FK'ye 1 milyon lira, Galatasaray ile Adana Demirspor'a da 168 biner lira para cezası uyguladı.

Ayrıca Göztepe Kulübü görevlisi Muhsin Asil Bilgehan, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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