Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar

Vergiler sadece ABD'ye yaradı! Günlük kazançları dudak uçuklattı
İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz

İran'ı bu sefer Trump tehdit etti: Bedelini ödersiniz
'Ramazan tebriki' krizinin diğer aktörüydü! Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor

"Ramazan tebriki" krizinin diğer aktörüydü! O da koltuğundan oldu
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı

Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i polis 13 yaralı

TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası

TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PFDK, 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'ya Kuşadasıspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. İzmir ekibinin 13 Nisan'da iç sahada oynayacağı Silifke Belediyespor maçında taraftarı olmayacak.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

SEBEBİ ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT

PFDK, yeşil-kırmızılılara 1 Nisan'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılan Karşıyaka-Kuşadasıspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 9 bin TL ceza kesti. Aynı maçtaki saha olayları nedeniyle de kulübe 21 bin TL ceza geldi.

TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası

SİLİFKE BELEDİYESPOR MAÇINDA TARAFTAR OLMAYACAK

Karşıyaka, 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında 13 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Silifke Belediyespor'u konuk edecek. İzmir ekibi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmaya taraftarından yoksun ağırlayacak.

TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası

BURSASPOR İLE YARIŞIYORLAR

Ligde geride kalan 27 haftada 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Karşıyaka, 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grup lideri Bursaspor ise 64 puanda. Kalan 3 haftanın ardından zirvede olan takım şampiyon olarak 2. Lig'e yükselecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.