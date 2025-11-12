Haberler

TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi Haber Videosunu İzle
TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, futbola yönelik bahis soruşturmalarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edildiği belirtildi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgi talep etti.
  • Futbol Disiplin Talimatı kapsamında futbola yönelik bahis oynayıp oynamadıklarına yönelik disiplin soruşturması 27 Ekim 2025'te başlatıldı.
  • Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen 1024 futbolcu içinde mağdur olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan ve idari tedbir kararı kaldırılan iki futbolcu bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), bahis soruşturmalarıyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Disiplin Kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir" denilerek hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edildiği belirtildi.

İşte TFF'nin o açıklaması:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 27 Ekim 2025 tarihinde, Sayın Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısında yaptığı açıklama ile "Futbol Disiplin Talimatı" içerisinde kalan kişilerin, futbola yönelik bahis oynayıp oynamadıklarına yönelik disiplin soruşturması süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda ilk olarak futbolda hakimlik görevi icra eden, profesyonel liglerde görev alan hakemlerin soruşturmasıyla başlayan ve profesyonel liglerde görev alan profesyonel futbolcularla devam eden soruşturmada kamuoyunu aydınlatmak adına bir takım açıklamalarda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki disiplin soruşturmasına konu veriler Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yapılan başvurumuz neticesinde tarafımıza iletilen resmi kayıtlar üzerinden yürütülmektedir.

Hakemler hakkında yapılan soruşturma neticesinde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 152 hakemden soruşturması devam eden 1 hakem, kendine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek, kendi adına bahis hesabı açılarak işlem yapıldığı bahsi ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.

Suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, bahis firmasından elde edilen ve PFDK'ya sunulan cevabi belgede; şans oyunları platformuna kayıt aşamasında istenilen bilgilerin yeterli düzeyde olmadığı, üye olduktan sonra banka hesabı beyan edilmeksizin yalnızca tanımlanan hediye puanlar ile tek seferlik bahis yapılabilmesi nedeniyle kötü niyetli kullanımlara açık olabileceği kanaati hasıl olmuştur.

Bu çerçevede profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan ve hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir.

Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk işlemi yapılan 1024 futbolcu içerisinde; mağdur olduğu iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunan, PFDK'ya sundukları belgelerle haklarında konulan idari tedbir kararı kaldırılan iki futbolcu bulunmaktadır.

Disiplin Kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
beIN SPORTS binasını oyuncak silahla basan şahıs tutuklandı

beIN SPORTS binasını basan şahısla ilgili karar verildi
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir

Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.