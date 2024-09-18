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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na Katıldı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na Katıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na katılarak Avrupa futbolunun geleceği üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na (TEP-Top Executive Programme) katıldı.

UEFA'nın üye ülke federasyonlarının üst yönetimleri ile yaptığı UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı (TEP-Top Executive Programme), Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlendi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları katıldı.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti ve UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic'in de hazır bulunduğu toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte UEFA üyesi 55 federasyonun başkanları, genel sekreterleri ve üst düzey yöneticileri yer aldı.

UEFA kulüp müsabakalarının yeni formatı ve hakemlik konularına dair bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yönetimsel ve finansal açılardan mercek altına alındı. Toplantıda ayrıca Avrupa ve dünya futbolunun gelişimi, geleceği ve yaşanan son gelişmeler değerlendirilip görüş alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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