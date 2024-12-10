TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolu Hak Ettiği Yere Taşımak İçin Sorunları Çözmeliyiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biriken sorunları çözmediğimiz takdirde futbolu hak ettiği yere getirmek mümkün değil. Kısır çekişmelerle yol alamayız." dedi.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi" programına Başkan Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve spor camiasında birçok isim katıldı.

Futbolun adaletli yönetilmesine inanarak bu göreve talip olduğunu ve kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizler futbolun değerli paydaşları olarak sorunları çözmek istiyoruz. Biriken sorunları çözmediğimiz takdirde futbolu hak ettiği yere getirmek mümkün değil. Kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern statlarla birlikte teknolojinin yeni gelişmelerine ayak uydurmak ve gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak zorundayız." diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı'na Türk futbolunun kalkınması için 5 önemli proje sunduklarını aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan ilki standart sözleşme konusu; oyuncularla birden fazla sözleşme imzalanarak çarpık düzen yerine, tek bir sözleşme mantığını devreye alacağız. Amacımız oyuncu sözleşmelerinde uluslararası kaliteyi yakalamak ve kulüplerimizin oyuncu sözleşmelerinden pazarlık güçlerini artırmak. Vadesi geçmiş borç kontrolü futbolumuzun kanayan yaralarından biri. Borçların geç ödenmesi konusunu çözmek istiyoruz. Kulüplerimizin mali durumları daha kötüleşmeden transferlere kontroller getirmeyi planlıyoruz. Harcama limitlerinde geçmiş dönemdeki uygulamalar, gereksiz esnetmeler nedeniyle beklenen sonuçları veremedi. Bunu daha şeffaf ve daha basit hale getirerek gereksiz esneklikleri sağlamadan hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede kulüplerin harcamaları kontrol altına alınacak ve tüm kamuoyu kulüplerin mali durumları hakkında bilgi sahibi olacak.

Son projemiz ise saha içi rekabeti tesis etmek amacıyla planlanıyor. O da hakemlik sisteminin yeniden yapılanması. Bu projemizin iki ayağı var; ilk ayağında performans değerlendirmeleri ve hakem atamaları. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarla ve yapacağımız bildirimlerle daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut. Kulüplerimizin itici gücü bize bu yolda büyük kolaylık sağlıyor. Biz de herkese eşit mesafede ve hakkaniyet duygusundan hiçbir zaman uzaklaşmadan futbolumuzu yarınlara taşımak istiyoruz. 2024 sonuna geliyoruz. İnşallah yeni yıl ülkemizin büyük başarıların yılı olacak."

Konuşmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü takdim edildi.