TFF Başkanı Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Çaykur Rizespor'u ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ile devam etti.

Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ve Hollanda kulüpleri ve federasyonlarının dışında; Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir FK, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Etimesgut Belediyespor, Gaziantep FK, Çorum FK, Yılport Samsunspor, Adana Demirspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Karbel Karaköprü Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Demir Grup Sivasspor, Sivas Belediye Spor ve Yukatel Kayserispor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Alagöz Holding Iğdır FK kulüplerini inceleyen Büyükekşi, bugün de Rizespor Kulübü'nü ziyaret ederek altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.