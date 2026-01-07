TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

SON 5 YILDA BAHİS OYNAYAN 108 İSİM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen 108 kişiyi PFDK'ya sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, söz konusu isimlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 07 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi.

TANIDIK İSİMLER DE VAR

TFF tarafından Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilerek PFDK'ye sevk edilen isimler arasında Gökhan Ünal, Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak, Tolgay Kerimoğlu, Murat Hacıoğlu, Cüneyt Dumlupınar, Tuna Üzümcü, Mustafa Alper Avcı, Muzaffer Bilazer, Taner Gülleri ve İlker Avcıbay gibi tanıdık isimler de yer aldı.

İşte PFDK'ya sevk edilen 108 isim: