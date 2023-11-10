TFF, Atatürk'ün Vefatının 85. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen anma töreninde, Ata'mızın posteri ve Türk bayrağının önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İSTANBUL,

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için federasyonumuzun merkezi Riva'da anma töreni düzenlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen anma töreninde, saat 09.05'te Ata'mızın posteri ve Türk bayrağının önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde bir kez daha sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."