TFF 3. Ligde Hafta Sonu Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan 13. hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 13. haftasında 3 Aralık Pazar günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor - Hacettepe 1945 maçını İzmir bölgesinden C klasman hakemi Berk Çekal yönetecek. Çekal'ın yardımcılıklarını Manisa bölgesinden Ahmet Türkeş ile Osmaniye bölgesinden Feyzullah Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine İzmir bölgesinden Muhammed Seyda Demirel olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Sultanbeyli Belediyespor maçını Van bölgesinden C klasman hakem Sercan Karaca yönetecek. Karaca'nın yardımcılıklarını Batman bölgesi'nden Metin Ekren ile Muş bölgesinden Yılmaz Kozak yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Van bölgesinden Zuhal Çinar görevlendirildi. 2 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da başlayacak olan maç Gölet Futbol Sahası Stadında oynanacak. - ELAZIĞ