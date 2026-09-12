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TFF 3. Lig: Erciyes 38 FSK: 2 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 1

TFF 3. Lig: Erciyes 38 FSK: 2 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 1
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TFF 3. Lig 3. Grup 2. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü evinde karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 2-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 3. Grup 2. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü evinde karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Muhammet Can Gündoğdu, Yunus Yalçın

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, (Berkay Ekici dk. 81), Kemal Çetinkaya, Güney Gençel, Ensar Bilici, Çağrı Yağız Yasak, (İlkay İşler dk. 63), Halil Duman, Mikail Koçak, (Mehmet Tosun dk. 68), Osman Şahin, Artun Akçakın, (Hüseyincan Kırıkçı dk. 81), Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Seyit Ali Kahya dk. 68)

Yeni Mersin İdman Yurdu: Sertaç Güzel, Burak Bilgen, Okan Ağrap, Mesih Kayabaş, (Efe Binici dk. 46), Berkant Alpşanlı, Ethem Balcı, (Mehmet Güneş dk. 56), Ali Yahya Bilgin, (Arda Işık dk. 86), Özgür Ortaç, Efe Okka, Kerem Yaşa, Oğuzhan Erdoğan, (Hüseyin Ekici dk. 68)

Goller: Osman Şahin (dk. 62), Mehmet Tosun (dk. 80) (Erciyes 38 FSK), Kerem Yaşa (dk. 47) (Yeni Mersin İdman Yurdu)

Sarı kart: Ethem Balcı (Yeni Mersin İdman Yurdu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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