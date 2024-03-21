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TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı

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TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. MHK'nın yaptığı atamalara göre, TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftas'nda 24 Mart Pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Elazığspor - Kelkit Hürriyetspor maçını Zonguldak bölgesi C klasman hakemi Hakan Ergin yönetecek. Hakem Ergin'in yardımcılıklarını ise Bolu bölgesinden Batuhan Topçu ve Selim Göksu yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise Karabük bölgesinden Sedef Altuntepe görevlendirildi.

TFF 3. Lig 4. Grubun 25. haftasında 24 Mart Pazar günü Alanya Milli Egemenlik Stadında oynanacak olan A. Alanya Kestel - 23 Elazığ FK müsabakasında Niğde bölgesi C klasman hakemi Turhan Beyke düdük çalacak. Hakem Beyke'nin yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Mehmet Saldıraner ve Adana bölgesinden Adem Bozkurt yapacak. 4. hakem olarak ise Gaziantep bölgesinden Adem Bozkurt görevlendirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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