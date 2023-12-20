TFF 3. Lig'de 15. hafta maç sonuçları
TFF 3. Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı. Dört grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 3. Lig'de 15. haftanın perdesi kapandı.
Dört grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Kırıkkalegücü-Aliağa Futbol: 0-0
Edirnespor-Aylavıkgücü Belediyespor: 1-2
İnegöl Kafkasspor-Mardin 1969: 1-1
Karabük İdmanyurdu-Tarsus İdman Yurdu: 2-1
52 Orduspor FK- Artvin Hopaspor: 0-1
2. Grup:
TPAO Batman Petrolspor-Turgutluspor: 2-0
Ergene Velimeşespor-Pazarspor: 2-3
Silifke Belediyespor-Amasyaspor FK: 4-2
3Gen Holding Elazığspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0
Karşıyaka-Sapanca Gençlikspor: 3-2
Anadolu Üniversitesi-Hacettepe 1945: 1-0
Kelkit Hürriyetspor-Kemerkent Bulvarspor: 2-3
3. Grup:
Onvo Ağrı 1970-Kuşadasıspor: 2-2
Akhisarspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Silivrispor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
1922 Konyaspor-Bornova 1877: 1-1
Bayburt Özel İdare-Fatsa Belediyespor: 1-1
Karaköprü Belediyespor-Sivas Dört Eylül: 4-1
4. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Orduspor 1967: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1
Güneş Holding Çankayaspor-Muş 1984 Muşspor: 0-1
Sebat Gençlikspor-23 Elazığ FK: 2-0
Bitexen Adana 1954 FK-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Tokat Belediye Plevnespor-İdaş Çatalcaspor: 1-0
Bergama Sportif Faaliyetler-Bursa Yıldırımspor: 1-2