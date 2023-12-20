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TFF 3. Lig'de 15. hafta maç sonuçları

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TFF 3. Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı. Dört grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.

TFF 3. Lig'de 15. haftanın perdesi kapandı.

Dört grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Kırıkkalegücü-Aliağa Futbol: 0-0

Edirnespor-Aylavıkgücü Belediyespor: 1-2

İnegöl Kafkasspor-Mardin 1969: 1-1

Karabük İdmanyurdu-Tarsus İdman Yurdu: 2-1

52 Orduspor FK- Artvin Hopaspor: 0-1

2. Grup:

TPAO Batman Petrolspor-Turgutluspor: 2-0

Ergene Velimeşespor-Pazarspor: 2-3

Silifke Belediyespor-Amasyaspor FK: 4-2

3Gen Holding Elazığspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0

Karşıyaka-Sapanca Gençlikspor: 3-2

Anadolu Üniversitesi-Hacettepe 1945: 1-0

Kelkit Hürriyetspor-Kemerkent Bulvarspor: 2-3

3. Grup:

Onvo Ağrı 1970-Kuşadasıspor: 2-2

Akhisarspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Belediye Kütahyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1

Silivrispor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

1922 Konyaspor-Bornova 1877: 1-1

Bayburt Özel İdare-Fatsa Belediyespor: 1-1

Karaköprü Belediyespor-Sivas Dört Eylül: 4-1

4. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Orduspor 1967: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1

Güneş Holding Çankayaspor-Muş 1984 Muşspor: 0-1

Sebat Gençlikspor-23 Elazığ FK: 2-0

Bitexen Adana 1954 FK-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Tokat Belediye Plevnespor-İdaş Çatalcaspor: 1-0

Bergama Sportif Faaliyetler-Bursa Yıldırımspor: 1-2

Kaynak: AA / Spor

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