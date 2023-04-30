TFF 2. Lig: Kocaelispor: 1 Karacabey Belediyespor: 0
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TFF 2. Lig 35. hafta Kırmızı Grup'ta lider Kocaelispor, sahasında TECO Karacabey Belediyespor'u konuk etti.
TFF 2. Lig 35. hafta Kırmızı Grup'ta lider Kocaelispor, sahasında TECO Karacabey Belediyespor'u konuk etti. Kocaelispor maçı 1-0 kazandı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Samet Özkul xx, Mehmet Şengül xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xxx, Alihan Kubalas xxx, Yalçın Kılınç xxx, Diogo Aleksis Özçakmak xxx, Okan Eken xx (Cengizhan Akgün dk.46 xx), Tayfun Aydoğan xxx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Beykan Şimşek dk. 57 x), Mert Çölgeçen xx (Mesut Can Tunalı dk. 73 xx), Atila Turan xxx, Mehmet Yılmaz xxx (Cem Ekinci dk. 67 x), Samed Ali Kaya xxx (Mertan Caner Öztürk dk. 67 x)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Hazarhan Karaca, Mehmet Sak, Bedirhan Yıldız, Emre Nefiz
Teknik Direktör: Fırat Gül
TECO Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan xx, Yusuf Erem Gümüş xx, Bekir Can Kara xx (Abdullah Balıkçı dk. 69 xx), Muhammet Yeşil xx, Kadir Turhan xx, Abdullah Dulan Aydın xx, Uğur Mustafa Türk xx (Fatih Aktay dk. 57 x), Mustafa Diler xx (Hakan Demir dk. 57 xx), Onur Karakabak xx (Serkan Emrecan Terzi dk. 80 ?), Sadık Arda Yılmaztürk xx (Ömer Kuşan dk. 69 x), Arda Okan Kurtulan xx
Yedekler: Hüseyin Arslan, Ahmet Eren, Caner Koca, Ata Kurtuluş, Berke Özgün
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Sarı kartlar: Tayfun Aydoğan, Cem Ekinci, Alihan Kubalas (Kocaelispor), Mustafa Diler, Yusuf Erdem Gümüş, Onur Karakabak (Karacabey Belediyespor)
Gol: Samed Ali Kaya (dk.29) (Kocaelispor) - KOCAELİ