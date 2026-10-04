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TFF 2. Lig 5. hafta maçında Kahramanmaraş İstiklalspor, Ankara Demirspor'u 1-0 yendi.

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TFF 2. Lig 5. hafta maçında Kahramanmaraş İstiklalspor, Ankara Demirspor'u 1-0 yendi.
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golünü 33. dakikada Kahramanmaraş İstiklalsporlu Taner Gümüş kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Stad: Kahramanmaraş Merkez

Hakemler: Ömer Nazıf Baytar, Erdi Abdulmecit Sayar, Burak Bakırtaş

Kahramanmaraş İstiklalspor: Yavuz Aygün, Alpay Çelebi (Alparslan Öztürk dk. 82), Emir Kayacık, Berk Taşkın, Sefa Narin (Yusuf İnci dk. 71), Muhammet İmre, Ömer Kuşan (Oğuzhan Yılmaz dk. 55), Talha Yünkuş (Cenk Doğan dk. 71), Taner Gümüş, Görkem Bitin (Mert Miraç Altıntaş dk. 71), Yasin Abdioğlu

Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Murat Karadeniz, Furkan Işıkdemir, Eralp Aydın, Deniz Yaşar (Berk Yigit Karadağ dk. 46), Erdem Çetinkaya (Kerem Şenyüz dk. 37), Kadir Subaşı, Furkan Emre Ünver, Kerem Hakan Vapurluoğlu (Mehmet Özdıraz dk. 46), Taylan Utku Aydın, Semih Akyıldız (Mehmet Özel dk. 66), Emirhan Altundağ (Batuhan Süer dk. 46)

Goller: Taner Gümüş (dk. 33) (Kahramanmaraş İstiklalspor)

Sarı kart: Eralp Aydın (Ankara Demirspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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