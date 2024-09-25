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Texas'taki bir futbol maçında bira içen kız çocuğuna müdahale etmeye anne tepki topladı

Texas'taki bir futbol maçında bira içen kız çocuğuna müdahale etmeye anne tepki topladı
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Texas'ta bir futbol maçında küçük çocuğun bira içme görüntüsü sosyal medyayı sarstı. 100.000 kişilik stadyumda çekilen videoda, çocuk bira kutusundan üç yudum alıyor. Annesi durumdan habersiz görünüyor. Yanındaki çocuk su içerken, kız bira içiyor. Görüntüler viral oldu ve tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar durumu şakayla karşılarken, diğerleri annenin dikkatsizliğini eleştirdi. Olay, ebeveyn sorumluluğu ve çocuk güvenliği konularını gündeme getirdi.

Texas'taki bir futbol maçında küçük bir çocuğun bira içtiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Annesi ise çocuğu uyarmadı.

Kimliği bilinmeyen küçük kız, Austin'deki 100.000 kişilik Darrell K Royal-Texas Memorial Stadyumu'nda görüntülendi. Görüntülerde çocuğun Michelob Ultra olduğu düşünülen bir kutudan üç büyük yudum aldığı görülüyor.

Yanında, muhtemelen ağabeyi olan başka bir çocuk büyük bir şişe su içerken, kızın annesi ise kızının bira içtiğinden habersiz görünüyordu.

Texas Longhorns takımının renklerine bürünmüş çocuğun, ABD'de yasal içki içme yaşı olan 21'in çok altında olduğu açıkça belliydi.

Görüntüler TikTok'ta viral olduktan sonra sosyal medya kullanıcıları çeşitli yorumlar yaptı. Bazıları duruma şaşırırken, bazıları da espri yaptı. Bir kullanıcı, "Tanrım! Neden kimse ona söylemedi!" derken, başka biri "1979'dan kalma bir görüntü gibi!" yorumunu yaptı.

Bazı kullanıcılar durumu hafife alırken, diğerleri annenin dikkatsizliğine vurgu yaptı. Bir kullanıcı, "Sonunda iPad kullanmayan bir çocuk," diye espri yaparken, başka biri "O anne kesinlikle dalgın," yorumunu yaptı.

Görüntülerin çekildiği maçta Texas Longhorns takımı, Louisiana-Monroe Warhawks'ı 51-3 gibi büyük bir farkla yendi.

Texas'taki bir futbol maçında bira içen kız çocuğuna müdahale etmeye anne tepki topladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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