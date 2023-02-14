Tepki çeken hareket! Ajax'ın kaptanı Tadic, depremzedeler için hazırlanan bandı takmadı

Hollanda Ligi'nde takım kaptanları, Türkiye ve Suriye'deki depremde hayatını kaybedenler için iki ülkenin bayrağının yer aldığı pazubentle sahaya çıktı. Ancak Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, bu bandı takmadı. Ajax kulübünün ve futbolcunun bu kararı tepki çekti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler, ülkemizde ve Suriye'de büyük acılar yaşattı. Spor dünyası da bu depremde ağır kayıplar verdi.

DESTEK YAĞDI

Yardım kampanyalarına Avrupa'nın en önemli ligleri destek verirken, maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararı alındı. İngiltere, İspanya gibi önemli liglerde maçlara özel bantlarla çıkıldı.

İLK HAMLE HOLLANDA'DAN GELMİŞTİ

Maçlardan önce saygı duruşunda bulunulması kararını alan ilk ülke Hollanda olmuştu. Hollanda'da takım kaptanları, sahaya Türkiye ve Suriye bayraklarının yer aldığı pazubentler ile çıktı. Ancak Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, RKC Waalwijk ile oynadıkları maça üç tane 'X' işareti bulunan bir pazunbent ile sahada görüldü.

SNEIJDER AÇIKLAMA YAPTI

Sırp futbolcu Tadic'in depremzedeler için hazırlanan bant ile sahaya çıkmaması Hollanda'da tartışma konusu oldu. Galatasaray'ın eski futbolcusu Hollandalı Sneijder ise bu kararı Tadic'in değil, kulübün aldığını duyurdu. Türk futbolseverler Ajax'ın bu hareketine sosyal medyada büyük tepki gösterdi.