Tepebaşı Belediyesi Özel Çocukların Spora Erişiminde Fırsat Eşitliği Sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi, Bilimsel Spor Kulübü tarafından koordine edilen 'Yanımda Ol' sosyal sorumluluk projesine destek olarak özel çocukların spora erişiminde fırsat eşitliği sağlıyor. Proje kapsamında, down sendromlu, otizmli ve zihinsel geriliği olan özel çocuklar ve sporcular, yüzme ve masa tenisi branşlarında çalışmalar yaparak hem kendilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor.

Tepebaşı Belediyesi, Bilimsel Spor Kulübü tarafından koordine edilen 'Yanımda Ol' sosyal sorumluluk projesine destek olarak özel çocukların spora erişiminde fırsat eşitliği sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi; eğitim, kültür ve spor alanında hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerine yaptığı katkılarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Bilimsel Spor Kulübü tarafından koordine edilen 'Yanımda Ol' sosyal sorumluluk projesine destek oluyor.

Proje kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ni kullanan down sendromlu, otizmli ve zihinsel geriliği olan özel çocuklar ve sporcular, kulübün antrenörleri ile yüzme ve masa tenisi branşlarında çalışmalar yaparak hem kendilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor. Aynı zamanda proje ile birlikte belediye bünyesindeki antrenörler de hem eğitim hem mesleki konularda kendilerine katkı sunma fırsatı buluyor.