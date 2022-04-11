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Tenis: Billie Jean King Cup

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Tenis: Billie Jean King Cup

Milli tenisçi Pemra Özgen, Antalya'da düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I maçında Danimarkalı raket Johanne Christine Svendsen'i 2-0 yendi.

ANTALYA (AA) - Milli tenisçi Pemra Özgen, Antalya'da düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I maçında Danimarkalı raket Johanne Christine Svendsen'i 2-0 yendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray Tenis Akademisi'nde yapılan organizasyonda, Türkiye-Danimarka serisinin ilk maçı yapıldı.

Maçta milli tenisçi Pemra, Svendsen'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Milli Tenisçi, Billie Jean, Antalya, Tenis, Spor, Haberler

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