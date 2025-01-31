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Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray son haftada Ajax'a 2-1 kaybetmesine rağmen, Fenerbahçe ise Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Diğer bir temsilcimiz Beşiktaş ise Twente'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 8. ve son hafta karşılaşmalarını deplasmanda oynadı.

GALATASARAY İLK 8'İ KAÇIRDI

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında ilk 8 iddiasıyla Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak son 16 turu direkt kalma şansını yitirdi. Cimbom, bu karşılaşma öncesinde play-off turuna kalmayı garantilemişti.

Karşılaşmanın Ajax'ın gollerini 23.dakikada bir dönem ülkemizde RAMS Başakşehir forması da giyen Bertrand Traore ve 58. dakikada Kian-Fitz-Jim kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 90+4. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Öte yandan Galatasaray'da sarı kart gören Victor Osimhen ve Lucas Torreira, cezalı duruma düştü ve üst turdaki ilk maçta forma giyemeyecek.

Bu sonuçla lig etabını 13. puanda tamamlayan temsilcimiz, 14. sıradan da play-off etabına kaldı.

FENERBAÇE 1 PUANLA SON BİLETİ KAPTI

Temsilcimiz Fenerbahçe ise son haftada play-off biletini alabilmek için Damirka'nın Midtjylland takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak play-off turuna kaldı.

Kanarya'ya gollerini 39. dakikada Youssef En-Nesyri ve 47. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise 25. dakikada Ousmane Diao ve 86. dakika Valdemar Andreasen attı.

Bu sonuçla 1 puanı hanesine yazdıran temsilcimiz, lig etabını 10 puanla 24. sırada tamamladı ve son play-off biletini almaya hak kazandı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Diğer bir temsilcimiz Beşiktaş da Galatasaray gibi 6. haftada Hollanda deplasmanına gitti. Twente'ye konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine 1-0 mağlup mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı.

Kara Kartal, lig etabını 9 puanla 28. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Bu sonuçlar ve puan durumunun ardından play-off turuna kalan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu. Sarı-kırmızılar,AZ Alkmaar veya Midtjylland ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ise Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile eşleşecek.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turunda kuralar TSİ 15.00' ten itibaren çekilecek. Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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