Kardeş Dayanışması Tatamide Başarıya Dönüşüyor

Kırklareli'nde ablalarından etkilenerek tekvandoya başlayan kız kardeşler, tatamide sergiledikleri dayanışmayla başarı hedeflerine birlikte ilerlerken diğer sporculara da örnek oluyor.

Farklı hedeflerle tekvandoya başlayan 16 yaşındaki Rümeysa Derin Su Türe ile 13 yaşındaki Ecrin Su Dönmez, kendilerini örnek alan kız kardeşleri Eslem Nur Türe ve Ceylin Dönmez ile aynı salonda antrenman yapıyor. Antrenmanlarda birbirlerinin eksiklerini tamamlayan, müsabakalarda ise en büyük destekçileri olan kardeşler, tekvando sayesinde güçlü bir dayanışma örneği sergiliyor.

Rümeysa Derin Su Türe, AA muhabirine, 10 yaşında boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla başladığı tekvandonun zaman içinde hayatının önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Türkiye şampiyonalarında birçok kez mücadele eden, yurt dışındaki organizasyonlarda ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde de tatamiye çıkan Türe, en büyük destekçilerinden birinin 11 yaşındaki kardeşi Eslem Nur olduğunu belirtti.

Kardeşinin kendisini izlemek için geldiği antrenmanlarda tekvandoya ilgi duymaya başladığını anlatan Türe, şunları kaydetti:

"Ben antrenmanlara gelirken o da benimle gelmek istedi. Kenarda bizi izlerken merak duydu ve benden görüp başladı. Kardeşimle aramızda 5 yaş var, o miniklerde, ben gençler kategorisinde dövüşüyorum. Ona örnek olmak hoşuma gidiyor. O maça çıkarken sanki ben çıkıyormuş gibi heyecanlanıyorum. Kazandığında da üzüldüğünde de aynı duyguları yaşıyorum."

"Ablam sayesinde buralara geldim"

Ablasının izinden giderek iki kez Türkiye Şampiyonası ile Balkan Kupası'nda mücadele eden 11 yaşındaki Eslem Nur Türe de ablasının kendisi için en büyük ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ablasının antrenmanlarını ve müsabakalarını izlerken tekvandoya ilgisinin arttığını anlatan Türe, "Ablamı görerek, ona özenerek tekvandoya başladım. Onun sayesinde buralara geldim. Ablamı izlerken heyecanlanıyordum ve ben de yapmak istiyordum. Mutluyum, ablam iyi ki tekvandoya başlamış. Artık spor değil, hayatımın bir parçası." dedi.

Dayanışmayı tatamiden eve taşıyorlar

Tekvandoyla 2021 yılında tanışan Ecrin Su Dönmez ile kardeşi Ceylin Dönmez de tatamide kurdukları dayanışmayı günlük yaşamlarında sürdürüyor.

Ecrin Su Dönmez, başlangıçta bir spor olarak gördüğü tekvandonun zamanla kendisi için büyük bir tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Kardeşiyle farklı kategorilerde mücadele etmelerine rağmen antrenmanlara ve müsabakalara birlikte katılmanın kendisine güç verdiğini ifade eden Dönmez, salon dışında da birbirlerine destek olduklarını belirtti.

Antrenmanların ardından evde müsabakalara birlikte hazırlandıklarını anlatan Dönmez, birbirlerinin eksiklerini görerek bunları gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kardeşinin müsabakalarını izlerken kendi maçlarından daha fazla heyecanlandığını vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Kardeşim maçtayken kendi maçımdan daha fazla stres oluyorum. Maçı alacak mı, verecek mi diye heyecan yapıyorum. Onunla aynı duyguları yaşıyorum. Sanki kendim maçtaymışım gibi oluyor. Kardeşimle buraya gelince çok mutlu oluyorum, birlik ve beraberliği daha çok hissediyorum."

Tekvandonun kendileri için yalnızca salonda yapılan bir spor olmadığını vurgulayan Dönmez, "Onun eksiklerini görüyorum, evde anlatıyorum. Evde de birbirimize eksiklerimizi anlatıyoruz. Ekstra antrenman yapacağımız zaman kardeşimle olmak iyi oluyor. Birbirimize taktikler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceylin Dönmez de 5 yıl önce ablasıyla birlikte tekvando kulübüne katıldıktan sonra özgüveninin arttığını ve sporda ilerlemek için daha fazla çalışmaya başladığını söyledi.

Ablasının tecrübelerinden yararlandığını ve başarılarını kendisine örnek aldığını dile getiren Dönmez, "Benim eksiklerimi görüp daha iyi olmam için evde bana anlatıyor. Ablamın bazı tekniklerini alıyorum. Maçta kullanamasam da kendime örnek alıyorum. Tekvandoda daha çok ilerlemek istiyorum. Ablama çok özeniyorum, benden daha tecrübeli." diye konuştu.

Kaynak: AA