Teknik Direktör Çağdaş Atan, Başakşehir ile Yollarını Ayırdı

RAMS Başakşehir'de dün yolların ayrıldığı Teknik Direktör Çağdaş Atan, turuncu-lacivertli takımın başında 730 gün görevde kaldı. Atan, bu süreçte çıktığı 98 maçta 47 galibiyet, 29 mağlubiyet, 22 de beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 2 beraberlikle başlayan ve Avrupa'ya da erken veda eden Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

En uzun süre görevde kalan 2. teknik direktör

9 Eylül 2023'te göreve gelen Atan, 730 gün ile Başakşehir'de en uzun görev alan 2. çalıştırıcı oldu. 1777 günle listenin ilk sırasında Abdullah Avcı bulunurken, Emre Belözoğlu 694 günle 3., 578 gün ile Okan Buruk da 4. sırada yer alıyor. Listenin son sırasında ise 245 günle Aykut Kocaman bulunuyor.

98 maçta 47 galibiyet

Turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı 98 maçta 47 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 22 de beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 166 gol atan Başakşehir, kalesinde 122 gole engel olamadı. Atan'ın, İstanbul ekibinin başında çıktığı 98 mücadelenin 73'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası ve 18'si de UEFA Konferans Ligi ve elemelerinden oluşuyor.

Avrupa defteri erken kapandı

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Avrupa'ya play-off turunda veda etti. UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan giriş yapan turuncu-lacivertliler, Bulgar ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0 mağlup ederek bir üst turda Viking ile eşleşti. Norveç temsilcisini deplasmanda 3-1'le geçen Başakşehir, sahasında da 1-1 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı. UEFA Konferans Ligi bileti almaya çok yaklaşan turuncu-lacivertliler, sahasında 2-1, deplasmanda 3-1'lik skorlarla Romanya takımı Universitatea Craiova'ya kaybederek bu sezon Avrupa defterini erken kapadı.

Süper Lig'de yeni sezona kötü başlangıç

Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Süper Lig'in ilk 4 haftalık bölümünde oynadığı 2 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamadı. Ligin 1. ve 3. haftalarında oynaması gereken müsabakaları Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Başakşehir, 2. haftada sahasında Kayserispor ile 1-1, 3. haftada ise yine evinde bu kez Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Geride kalan sezonda Süper Lig'i 5. sırada bitirdi

Başakşehir, geçtiğimiz sezon ligi Çağdaş Atan yönetiminde 5. sırada tamamladı. Atan idaresinde turuncu-lacivertli ekip, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 36 maçta 16 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 da beraberlik elde etti.

İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda 60 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde de 56 gol gördü. - İSTANBUL