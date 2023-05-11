Objektiflerden kaçamadılar! Pique'den ayrılan Shakira'nın yeni aşkı da spor dünyasından

Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique olan ayrılığı uzun süre konuşulan ünlü şarkıcı Shakira'nın yeni aşkı da spor dünyasından. Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ile ilişki yaşadığı iddia edilen Shakira, ünlü pilot ile teknede görüntülendi.

12 yıl birlikte olduğu Gerard Pique'den kendisini aldatması sonrası ayrılan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, yeni bir aşka yelken açtı.

TEKNEDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Shakira'nın bir akşam yemeğinde Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile görüşmesinin ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan dedikoduların ardından ikilinin Miami'de bir teknede görüntülendi. Shakira'nın tekneye binmesine Hamilton'ın yardım etmesi sonrası aşk yaşadıkları iddiaları güçlendi.

"ÇOCUKLARIM MEDYA TARAFINDAN TACİZE MARUZ KALDI"

Hayatını çocuklarıyla birlikte Miami'de sürdüren Shakira daha önce yaptığı açıklamada, "Hayatımın büyük bir değişikliğe girdiği bu dönemde ailemin ve benim hayatımın merak edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durum. Ancak çocuklarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl atlattılar. Oğullarım Barcelona medyası tarafından devamlı tacize maruz kaldı ve rahatsız edildi.

"SİZE YALVARIYORUM"

Şimdi yeni hayatına başlayanlar çocuklarım için, medyadan onların özel hayatına saygı göstermelerini rica ediyorum. Onları okula girerken veya çıkarken, evin kapısında beklerken veya herhangi bir yerde takip etmemeniz için size yalvarıyorum. Bunu sizden bir şarkıcı olarak değil, çocuklarının psikolojik ve duygusal durumlarını önemseyen ve korumaya çalışan bir anne olarak talep ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Shakira ve Lewis Hamilton'ın görüntüleri:

Görüntü: The Mega Agency

Görüntü: The Mega Agency

Görüntü: The Mega Agency