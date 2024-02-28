Tekerlekli Sandalyede Sporcu Ümit Burunlular Engellilere Örnek Oluyor

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonrası 20 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan ve 8 sene önce bilek güreşine başlayan milli sporcu Ümit Burunlular, elde ettiği başarılarla engellilere örnek oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye spor Kulübü bünyesinde spor yapan 49 yaşındaki Burunlular, 2004'teki kaza sonrası omurilik felcinden dolayı tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.

Bilek güreşiyle hayata tutunan başarılı sporcu, 2016'dan itibaren sürdürdüğü bu branşta 2018'de sağ ve sol kolda namağlup Avrupa şampiyonluğunu, 2019'da Romanya'da sağ ve sol kolda dünya şampiyonluğunu kazandı.

Romanya'da 2022'deki Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda sol kol kategorisinde altın madalya kazanan Burunlular, aynı başarıyı 2023'te Moldova'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Bugüne kadar 12 dünya, 11 Avrupa ve 23 Türkiye şampiyonluğu kazanan Ümit Burunlular, ayrıca çok sayıda ikincilik ve üçüncülük gördü.

Antrenmanlarını başkanlığını yürüttüğü Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesinde sürdüren Burunlular, yaklaşık 4 yıldır devam ettiği gülle atmada ise Mersin'de 2022'de gerçekleştirilen ve ilk kez katıldığı Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda birincilik sevinci yaşadı.

"Haftanın 7 günü çalışıyorum"

Ümit Burunlular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 yılında katılacağı organizasyonlarda da önemli başarılar kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Milli takım seçmelerin ardından dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirten Burunlular, "Haftanın 7 günü çalışıyorum. Çalışmaya ara vermiyorum. Amacım her zaman olduğu gibi sahadan kazanan taraf olarak ayrılıp, Türk bayrağını dalgalandırmak." dedi.

Çıktığı tüm organizasyonlarda önemli dereceler elde ettiğini aktaran Burunlular, idmanlarında rutin şekilde kol güçlendirmesine ağırlık verdiğini dile getirdi.

Sağlıklı beslenme ve kondisyon yönünden çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ümit Burunlular, şunları kaydetti:

"Trafik kazasından kaynaklı bu engelle karşı karşıya kaldım. Girdiğim karşılaşmalarda aslında engelli bir bireyin ne kadar önemli sonuçlar, önemli başarılar alacağını da kanıtlıyorum. Kazadan önce basketbolcuydum. Basketbol sporunu çok seviyorum. Bilek güreşi ve gülleye kadar bireysel bir spor yapmamıştım. Engelli konumuna düşünce tekerlekli sandalyede engelli kardeşlerimizi daha iyi, daha güzel yerlerde olabileceklerine, imkan verilirse iyi şeyler yapabileceklerine inandırmak istedim. Onlara rol model olmak amaçlı bilek güreşi ve gülleye geçmiştim. Güzel de bir neticeye erdik."

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Burunlular, Çanakkaleli bir sporcu olarak kentten destek bulamamanın kendisini üzdüğünü ifade etti.

Sponsor bulmakta zorlandığını bildiren Ümit Burunlular, müsabakalara katılması konusunda kendisine destek veren İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a teşekkür etti.