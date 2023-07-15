Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadın Takımı Hakkari'ye çiçeklerle karşılandı

Avrupa Şampiyonası öncesi kamp yapmak için Hakkari'ye gelen Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadın Takımı çiçeklerle karşılandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadın Takımı, 8-21 Ağustos'ta Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi bir haftalık kamp için Hakkari'ye geldi.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, A Milli Takım Antrenörlerinden Cengiz Çatal ve dernek üyeleri tarafından öğretmenevi önünde çiçeklerle karşılandı.

Dernek başkanı Mesut Keskin, hem milli takımın kente gelmesi hem de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle önemli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Keskin, "Bugün milli takımımızı Hakkari'de ağırlıyoruz. Bir haftalık kampa girecekler. Hazırlık maçları yapacaklar. Bu hazırlık maçlarının ardından Tebriz'e gidecekler. Hakkari için bir ilk ve güzel bir faaliyet. Buradaki arkadaşlarımız takımımızla istişare halinde olacaklar. Daha önce Hakkari Sümbül Engelli Takımı olarak 3-4 sporcu yetiştirdik. Cengiz hocamızla, kulüp başkanımızla ve çocuklarla beraber bugün bu arkadaşlarla kamp yapacağız. İnşallah verimli olur güzel başarılar elde ederiz. Bu organizasyonda bize desteğini esirmeyen Sayın Valimize, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor il müdürlüklerimize teşekkür ederim." diye konuştu.