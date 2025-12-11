Haberler

Tedesco tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler

Tedesco tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri yer alıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ SAAT 23.00'TE

Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen, Mathisen, Castro, Holm

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
