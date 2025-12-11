Tedesco tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak.
- Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri yer alıyor.
MAÇ SAAT 23.00'TE
Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen, Mathisen, Castro, Holm
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri