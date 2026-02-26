Haberler

Tedesco'dan bol sürprizli 11

Tedesco'dan bol sürprizli 11
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Maç, TSİ 23.00'te City Ground'da oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Tarık, Mert, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, İsmail, Kante, Oğuz, Kerem, Nene ve Cherif yer alıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ SAAT 23.00'TE

City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Yates, Anderson, Dominguez, McAtee, Lucca.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, İsmail, Kante, Oğuz, Kerem, Nene, Cherif.

