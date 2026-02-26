Tedesco'dan bol sürprizli 11
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.
- Maç, TSİ 23.00'te City Ground'da oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Tarık, Mert, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, İsmail, Kante, Oğuz, Kerem, Nene ve Cherif yer alıyor.
MAÇ SAAT 23.00'TE
City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Yates, Anderson, Dominguez, McAtee, Lucca.
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, İsmail, Kante, Oğuz, Kerem, Nene, Cherif.