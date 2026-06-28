Türk cimnastiği Ankara'daki yeni tesisine kavuştu

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası ile faaliyete açılan Ankara'daki yeni tesisin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası ile kapılarını açan başkentteki yeni tesisin camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Gerçekten çok heyecanlıyız. Muhteşem bir federasyon binamız ve cimnastik salonumuz oldu. Test yarışmalarıyla ve antrenmanlarla tesisimizde doğabilecek küçük aksaklıkların da önüne geçmeye çalışıyoruz. Eylül ayında bir açılışımız olacak. Bütün cimnastik ve spor ailemiz davetlidir. Kesin açılış tarihimizi sonra bildireceğiz. Çok mutluyuz. Başkente böyle bir salon yakıştı. Gerçekten gurur verici. Tabii salonun yapılmasında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın çok güçlü destekleri var. O yüzden onlara cimnastik ailemiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Tabii bir de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Spor Toto Teşkilatımıza. Gerçekten onlar da çok ciddi efor sarf ettiler." dedi.

Ankara'nın bundan böyle cimnastiğin merkezleri arasına girdiğini belirten Çelen, "Yaklaşık 10 yıldır Ankara'da Türkiye şampiyonası düzenleyemiyorduk. Artık bütün müsabakalarımız buraya gelmeye başlayacak. İnşallah burada uluslararası müsabaka da yapmaya başlayacağız. Yani burası artık cimnastiğin kalplerinden biri olacak. İstanbul Sancaktepe'deki, Antalya'daki, Bolu'daki, İzmir'deki merkezlerimiz nasılsa Ankara da artık merkezlerimizden bir tanesi oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.

"Ritmik ve trampolin cimnastikte ilk kez olimpiyat kotası almak istiyoruz"

Çelen, artistikten ritmiğe, trampolinden aerobiğe, parkurdan akrobatiğe tüm cimnastik disiplinlerinin 81 ilde tanındığını söyleyerek, "Türkiye Cimnastik Federasyonu artık her yarışmaya madalya hedefli gidiyor. Artık bizim için katılmak, finale kalmak öyle çok büyük bir başarı değil. Bizden hem halkımızın hem bakanlığımızın beklentisi çok büyük. Yani bu kadar geniş sporcu havuzundan iyi sporcuları yakalayıp madalya aldırmak için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos ayındaki Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası ve Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası ile eylül ayındaki Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nın hazırlıklarını anlatan Çelen, "Bu yarışmalardan final ve madalya bekliyoruz. Özellikle aerobik cimnastikten. Aerobik cimnastik her zaman Avrupa'da ve dünyada madalya almış bir branşımız. Ritmik cimnastikte hedefimiz ise finallere katılmak. Çünkü olimpik bir branş. Olimpiyatlara kota yılı başladığı için özellikle grup ve bireyselde olimpiyat kotası almak istiyoruz. Eğer kota alırsak ilk defa gitmiş olacağız olimpiyatlara. Tabii Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası da var. Artistik erkek takımımız zaten inanılmaz derecede başarılı gidiyor. Onlardan da işte Adem Asil'dir, Ferhat Arıcan'dır, İbrahim Çolak'tır; şampiyon yıldız sporcularımız var. Madalya alacaklarını ümit ediyorum. Trampolinde de kota almak istiyoruz. Yani olimpiyat kotası alamadığımız ritmik ve trampolin cimnastikte olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz." yanıtını verdi.

"Los Angeles 2028'e en az 10 sporcuyla gitmeyi hedefliyoruz"

Çelen, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na dair beklentilerinin sorulması üzerine Londra 2012'de ilk olimpiyat deneyimlerini yaşadıklarını, katılımcı sayısını Rio 2016'da 2'ye, Tokyo 2020 ve Paris 2024'te 5'e çıkardıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Hedefimiz bu 5'i, 10'a çıkarmak. Olimpiyat altınını alana kadar da bu heyecanımız bitmeyecek. Cimnastiğin olimpiyatlara katılmasının hayal olduğu bir anlayıştan Ferhat Arıcan (Tokyo 2020) ile bronz madalya alarak geldik ve gümüşü, altını kaçırdık. Ben inanıyorum ki Türk cimnastiği olimpiyatlarda eninde sonunda bu altyapılarla, bu tesislerle bu ülkeye altın madalyayı getirecek. En büyük hayalimiz bu ama Los Angeles'a en az 10 kişiyle gitmeyi hedefliyoruz. O yüzden ritmik cimnastik grup milli takımına çok ciddi ağırlık veriyoruz. Çünkü 5 kişi birden kota alıyor. Neden sayıyı artıralım? Bir kişiyle gidip altın madalya alalım anlayışı da çıkabiliyor. Açıkçası çok sporcuyla gidelim ki madalya alabilecek sporcu sayımızı arttıralım. Bunun mücadelesini veriyorum. Günün sonunda bizi en çok heyecanlandıran şey de bayrağımızı dalgalandırmak. İnşallah sporcularımıza, camiamıza bunu ülkemize yaşatmak nasip olur."