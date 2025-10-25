Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire

Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

TAYFUR BİNGÖL'DEN NEFİS RÖVEŞATA

Karşılaşmaya Kocaelispor'un bu sezonki yeni transferi Tayfur Bingöl'ün harika röveşata golü damga vurdu. Ceza sahası içinde havaya yükselen topa iyi yer tutan Tayfur, çok şık bir röveşata ile kaleciyi çaresiz bırakarak topu ağlara yolladı. Bu gol kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler golün güzelliğini övgü dolu sözlerle yorumladı.

SON 4 MAÇTA 4 GOL

Yeşil-siyahlı takımda kariyerinin en iyi günlerini geçiren 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, attığı bu şık golle birlikte ligde çıktığı 4 maçta 4 gol kaydetti.

İşte Tayfur Bingöl'ün attığı o gol;