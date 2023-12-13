Tayfun Taşdemir 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda zirvede

3 Bant Bilardo Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda genel klasmanda Tayfun Taşdemir birinci oldu. Şampiyonada 64 sporcu yer aldı ve final etabı Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleşti.

3 Bant Bilardo Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda genel klasmanda Tayfun Taşdemir zirvede yer aldı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre federasyonun Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde 64 sporcunun katılımıyla düzenlenen final etabı sona erdi.

Şampiyonanın 4. ve son etabında Tayfun Taşdemir birinci, Burak Haşhaş ikinci, Erkan Aktı ve Yavuz Güngördü üçüncü oldu.

Organizasyonda 4 etap sonunda genel klasman şampiyonluğuna Tayfun Taşdemir ulaştı.

Genel klasmanda Tolgahan Kiraz ikinci, Turgay Orak üçüncü, genç sporcu Burak Haşhaş ise dördüncü sırada yer aldı.