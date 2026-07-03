Sarayiçi Er Meydanı'nda son güreşler için geri sayım başladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne uzun yıllardır ev sahipliği yapan Sarayiçi Er Meydanı, Edirne Yeni Sarayı'nın ihyası çalışmaları kapsamında mevcut yerinden taşınacak.

Türk güreşinin en büyük organizasyonu kabul edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, iki akıncı pehlivanın yenişemeden can verdiği rivayetten doğan efsanenin devamı olarak asırlardır yaşatılıyor.

Rumeli'nin fethine giden 40 akıncıdan Ali ile Selim kardeşlerin güreşirken can verdiği ve bu nedenle "bitmeyen güreşin efsanesi" olarak anılan Kırkpınar, kendine has ritüelleri, peşrevi, cazgırı, davul-zurnası, kırmızı dipli mumu, ağalık geleneği ve altın kemer heyecanıyla kültürel mirasın en önemli unsurları arasında yer alıyor.

1924'ten bu yana Sarayiçi'nde

Kırkpınar'ın, Edirne'ye yaklaşık 6 saatlik mesafede, bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Samona köyünde başladığı kabul ediliyor. Daha sonra çeşitli alanlarda sürdürülen güreşler, Cumhuriyet'in ilanının ardından 1924 yılından itibaren Tunca Nehri'nin ortasında yer alan Sarayiçi Adası'nda yapılmaya başlandı.

Er meydanı yıllar içinde yenilendi

Etrafı sazlıklarla çevrili Kırkpınar çayırı, 1985 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla yenilendi. Bu kapsamda şeref tribünü ile şehir yönündeki tribünler betonarme olarak yeniden inşa edildi ve üzerleri kapatıldı.

Hakem kulesi tarafındaki tribünler ise bir süre eski haliyle kullanılmaya devam etti.

Bu bölümün yenilenmesi için 1993 yılında Kırkpınar'a gelen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in talimatıyla çalışma başlatıldı. Tribünlerin yapımı 1996 yılında tamamlandı.

Yıllar içinde çeşitli bakım, onarım ve düzenlemeler yapılan Sarayiçi Er Meydanı, zaman zaman taşınması ya da tarihi dokuya uygun şekilde yeniden ele alınmasıyla gündeme geldi.

Edirne Yeni Sarayı'nın ihyası çalışmaları kapsamında, saray alanı içinde kalan mevcut er meydanının taşınması kararlaştırıldı.

Yeni er meydanının, Kırkpınar geleneğinin Sarayiçi ile kurduğu güçlü bağ koparılmadan, mevcut alana mekansal olarak çok uzak olmayan bir noktada yapılması planlanıyor.

Kamulaştırılma çalışmalarının tamamlanmasını ardından er meydanının inşa sürecinin başlaması bekleniyor.

Yeni er meydanı 61 bin metrekarelik proje alanında kurulacak

Yeni Kırkpınar Yağlı Güreş Er Meydanı projesi kapsamında yapılacak stadda 18 bin seyirci kapasiteli stadyum planlanıyor. Bu tribünler içinde seyirci, pehlivan yakınları, şeref ve güreşçiler tribünleri bulunacak.

Mevcut er meydanındaki en büyük sorunlardan biri olan otopark yetersizliği yeni projeyle giderilecek.

Geleneksel Sporlar Merkezi yanı sıra Kırkpınar Müzesi de yeni projede yer alacak. Pehlivanların Tavuk Ormanı girişinde çadırlarda dinlendiği alan da yeniden düzenlenecek.

Projede ayrıca sergi salonları, festival ve panayır alanı, idari ofisler, VIP salonu, federasyon ofisleri, organizasyon merkezi, toplantı salonları, satış birimleri, namazgah, revir, ambulans alanı, fizik tedavi alanı da yer alacak.

Sarayiçi tarihi dönüşüme hazırlanıyor

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, mart ayında yaptığı açıklamada, mevcut er meydanının bulunduğu alanın Kırkpınar'ın orijinal lokasyonu olmadığını belirtmişti.

Yıldız, Edirne Yeni Sarayı'nın ihyası kapsamında saray alanının bütüncül şekilde ele alındığını, Kırkpınar Er Meydanı'nın da bu çalışmalar doğrultusunda yakın bir noktaya taşınacağını ifade etmişti.

Böylece Sarayiçi, bir yandan 665 yıllık Kırkpınar geleneğinin heyecanına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken diğer yandan tarihi bir dönüşüm sürecinin de merkezinde yer alacak.

Pehlivanların kispetlerini kuşanıp er meydanına çıkacağı, davul-zurnanın Sarayiçi'nde yankılanacağı ve güreşseverlerin tribünleri dolduracağı bu yılki organizasyon, mevcut er meydanında düzenlenecek son Kırkpınar olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyacak.