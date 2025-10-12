10. Uluslararası Gelibolu Maratonu'na 4 Bin Katılımcı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Uluslararası Gelibolu Maratonu bu yıl 10. kez gerçekleştirildi. Maratona, 27 farklı ülkeden 4 bin kişi katıldı.

Uluslararası Gelibolu Maratonu, binlerce sporcuyu Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ağırlıyor. Gelibolu Maratonu'na Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Cemalattin Akyüz, daire müdürleri ve sporcular katıldı. Maratona bu sene 27 farklı ülkeden 4 bin kişi katıldı. Koşucular doğa ile iç içe olan Tarihi Alan'da spor etkinliği için bir araya geldi. 4 kategoriden oluşan 10K, 21K, 40K ve 1915 metrelik Halk Koşusu Uluslararası Gelibolu Maratonu saat 09.00'da Kilitbahir Kalesi önünde başladı.

"Tüm Türkiye'yi Çanakkale'ye davet ediyoruz, hep beraber olalım"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu sene maratonu 10. kez düzenlediklerini belirterek, "Gelibolu Maratonu yine harika bir atmosferde gerçekleştirildi. Gelibolu Maratonu artık tüm Türkiye'nin her tarafından ve yurt dışından ünlü, önemli atletleri ağırlıyor ve halkta eşlik ediyor. Çanakkale Tarihi Alanda gerçekten tam bir bayram şöleni var. İnsanlar buraya gönül gönüle, omuz omuza hep birlikte olmaya geliyorlar. Çünkü Çanakkale birleştirici bir yerdir. Nasıl 110 yıl önce 1915'te buralarda Türk milleti bir ve beraber olup omuz omuza büyük bir mücadele vermişse, şimdi onların torunları omuz omuza hem o büyük kahramanları hatırlıyor hem de bu toprakların nasıl vatan yapıldığını idrak ediyor. Ama daha da önemlisi harika korunmuş, muhteşem coğrafyası ve tabiatı olan bu güzel topraklarda herkes güzel vakit geçiriyor. Tarih Alan Başkanlığı olarak bizim de amacımız tam da bu, Çanakkale'ye bir buluşma noktası haline getirmek. Öyle de oldu zaten. Bugün yaklaşık 3 bin 500 civarında misafirimizi tarihi alanda ağırlayacağız. Gelibolu Maratonu gittikçe daha da kurumsallaşıp daha da bilinir hale geliyor. İnşallah bir sonraki yıl daha kalabalıklarla bu tarihi topraklarda hep beraber buluşmuş oluruz. Buradan çağrı yapıyoruz. Tüm Türkiye'yi Çanakkale'ye davet ediyoruz. Hep beraber olalım. Burası Türkiye'nin ortak paydası ve cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı, cumhuriyete giden yolun başladığı topraklar. Burada her ilden, her ilçeden hatta her köyden birileri gelip ya şehit olmuş ya gazi olmuş. O yüzden Gelibolu Maratonu gerçekten çok kıymetli bir noktaya taşındı. Herkesi Çanakkale'ye bekliyoruz" dedi.

Yarışa tekerlekli sandalyesi ile katılan Okan Aracagök (46), "Daha önce Turkcell Yarı Maratonu'na 2016 yılında katılmıştım. İlk koştuğum yarı maratonumdu. Bu sene de 10. kez yapılıyor. Burada olmak benim için çok heyecanlı ve büyük bir gurur. Kutsal topraklarda bu durumu yaşatmak benim için onu verici. Tüm koşucu arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.

Maraton başladığı yer olan Kilitbahir Kalesi önünde sona erecek. - ÇANAKKALE