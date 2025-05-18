Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması

Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
Haber Videosu

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından ülkenin birçok noktasında taraftarlar sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin birçok noktasında kutlamalar başladı. Taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanırken; toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaşarak 5'inci yıldızı taktı.

TARAFTARLAR SOKAKLARDAN TAŞTI

Son düdüğün çalmasının ardından Galatasaray'ın şampiyonluğu ülkenin birçok noktasında coşkuyla kutlandı. Taraftalar sokaklara çıkarak şampiyonluğun tadını çıkardı.

İşte kentlerden şampiyonluk manzaraları:

Ankara

Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması

İstanbul

Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması

Gaziantep

Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması

Iğdır

Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması

Manisa

Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması

Erzincan

Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması

Kayseri

Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması

Şanlıurfa

Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.