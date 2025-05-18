Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından ülkenin birçok noktasında taraftarlar sokaklara çıkarak kutlama yaptı.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin birçok noktasında kutlamalar başladı. Taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanırken; toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaşarak 5'inci yıldızı taktı.
TARAFTARLAR SOKAKLARDAN TAŞTI
Son düdüğün çalmasının ardından Galatasaray'ın şampiyonluğu ülkenin birçok noktasında coşkuyla kutlandı. Taraftalar sokaklara çıkarak şampiyonluğun tadını çıkardı.
İşte kentlerden şampiyonluk manzaraları:
Ankara
İstanbul
Gaziantep
Iğdır
Manisa
Erzincan
Kayseri
Şanlıurfa