Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin birçok noktasında kutlamalar başladı. Taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanırken; toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaşarak 5'inci yıldızı taktı.

TARAFTARLAR SOKAKLARDAN TAŞTI

Son düdüğün çalmasının ardından Galatasaray'ın şampiyonluğu ülkenin birçok noktasında coşkuyla kutlandı. Taraftalar sokaklara çıkarak şampiyonluğun tadını çıkardı.

İşte kentlerden şampiyonluk manzaraları:

Ankara

İstanbul

Gaziantep

Iğdır

Manisa

Erzincan

Kayseri

Şanlıurfa