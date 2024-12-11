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Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata

Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikasında Samet Akaydin'in hatasının ardından yediği golle 1-0 yenik duruma düştü. Tribünler, bu golün ardından Samet'e ve yapılan destek anonsuna tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasıda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe, Samet Akaydin'in inanılmaz hatasıyla adeta maça 1-0 yenik başladı.

SAMET'TEN AKILALMAZ HATA

Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi. Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

TARAFTARLAR ISLIKLARLA PROTESTO ETTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'i ıslıklayarak yoğun bir şekilde protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi.

STADYUMDA YAPILAN ANONS DA YUHALADILAR

Öte yandan bu gelişmelerin ardından stadyum hoparlörlerinden "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons yapıldı. Taraftarlar, bu anonsa da yuhaladı.

İşte o pozisyon;

Taraftarlardan tepki yağıyor: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hataGÖRÜNTÜ: TRT 1

Taraftarlardan tepki yağıyor: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hataGÖRÜNTÜ: TRT 1

Taraftarlardan tepki yağıyor: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hataGÖRÜNTÜ: TRT 1

Taraftarlardan tepki yağıyor: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hataGÖRÜNTÜ: TRT 1

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Samet'e kızmamak lazım. Adamın klası, çapı, yetenekleri bu kadar. FB'nin futbolcusu olamaz. Bu net. Esas problem onu oynakmakta ısrar eden Mourinho'da.

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

bu nasil fenerbahce ve milli takimda oynuyor .saka gibi

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Haber YorumlarıEmre null:

turk futbolu neden bu halde işte bundan dolayı ya Samet kardeşimiz milli takımda da ve geçmişte bir çok boyle hataları oldu ama yok sahip çıkma yok oyuncuyu kazanma yok moral verme gibi duygusal hareketlerle surekli bu futbolcudan israr ediliyor bu cok yanlış bazı insanlar fiziksel psikolojik olarak sakarlar ve hatta cok hata yaparlar bjk de Fevzi diye bir kaleci vardı eskiden surekli topu elinden kaçırırdi tam iyi insan sevebilirsin ama böyle sakar cok hatta yapan oyuncularda israr etmek çok yanlış

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Fenevliler zorlanma var mı zorlanma ;) ;)

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Haber YorumlarıSer_hat:

Merak etmeyin mosmorhinyo koçunuz kazandırır maçı

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Hep yapının yüzünden yoksa fener fark atacaktı.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Portekiz maçındada aynı hatayı yapmıştı türk futbolcuları aşırı dandik

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Haber YorumlarıAli Demirdaş:

anladığım kadarıyla morinyo efendi tazminat peşinde...yönetime boşuna kızmayın..hacı ismail i aykut kocamanı bizim çok bilmiş taraftarımız yolladı..ali koç taraftar baskısıyla ha bire hoca değiştirdi..bşze herşey müstahak

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Haber YorumlarıSer_hat:

Fener 10 kişi kaldı.Tam iyi oynanara başladı derken hem de.Bu morinyo Cengiz i hiç oynatmıyor du şimdi oyuna aldı. Hayret...

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