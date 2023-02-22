Taraftarı çıldırttı! Kritik finalde mecburen oynatılacak olan Karius, maç yerine aşkı seçti

Newcastle United'ın kalecisi Loris Karius'un 4 gün sonra Manchester United ile oynanacak İngiltere Lig Kupası finali öncesi sevgilisiyle buluşması taraftarlardan büyük tepki aldı. 2 yıldır sahaya çıkmayan 29 yaşındaki kalecinin ekstra çalışmalar yapmak ve motive olmak yerine kız arkadaşıyla buluşmak için Milano'da olması oldukça eleştirildi.

Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini de koruyan Newcastle United'ın Alman kalecisi Loris Karius, ilk 11'de başlayacağı İngiltere Lig Kupası finalinden önce Milano'da görüntülendi.

NEWCASTLE İLE İLK MAÇINA ÇIKACAK

Newcastle United'ın 24 yıl sonra bir kupada final oynayacağının kesinleşmesi sonrası as kaleci Nick Pope, Liverpool'a karşı oynanan maçta kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü. 2018'de hatalı goller yediği Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana ilk kez bu denli büyük bir maçta oynayacak olan Karius, kız arkadaşı Diletta Leotta ile bir kafede görüntülendi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Manchester United'a karşı 4 gün sonra oynanacak finalden önce Karius'un ekstra çalışmalar yapmak ve motive olmak yerine kız arkadaşıyla buluşmak için Milano'da olması eleştirileri de beraberinde getirdi.

2018'DE Kİ FİNALE DAMGA VURMUŞTU

Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 yenildiği 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibinin kalesini koruyan Karius, yediği 2 hatalı golle mağlubiyetin baş sorumlusu olmuştu.

2 YIL SONRA İLK KEZ SAHAYA ÇIKACAK

Karius'a forma verilmesi durumunda ise Alman kaleci Newcastle formasıyla ilk kez sahaya çıkmış olacak. 2022 Eylül'ünde Newcastle'a imza atan Karius, 2 yıldır resmi bir maçta yer almaması nedeniyle Newcastle teknik ekibi ciddi bir kararsızlık yaşıyor.