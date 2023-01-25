Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milyonlar izleyecek! Ali Koç, Oğuzhan Uğur'un programına çıkmayı kabul etti

Spor Haberleri

Siyasetçileri ağırladığı programlarla gündemde ses getiren ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ekibinin kendisine ulaştığını açıkladı. Oğuzhan Uğur, Başkan Ali Koç'la yapılacak yayın için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un programına çıkıyor. Oğuzhan Uğur kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Sn. Ali Koç'un ekibi bize ulaştı ve kendisinin bizimle yayın yapmayı kabul ettiğini ilettiler. Çalışmalara başladık. Bilgilendirme yakında" ifadelerini kullandı.

Taraftarın isteği gerçekleşti! Ali Koç'tan Oğuzhan Uğur'a sürpriz telefon

TARAFTAR İSTEMİŞTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, zorunlu satın alma maddesi yüzünden 4,25 milyon euro ödenen Bruma transferinden sonra Oğuzhan Uğur'a çağrıda bulunmuştu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'a Oğuzhan Uğur'un programında soru sormak istediklerini ifade etmişti.

Taraftarlardan gelen o paylaşımlar:

Taraftarın isteği gerçekleşti! Ali Koç'tan Oğuzhan Uğur'a sürpriz telefon

Taraftarın isteği gerçekleşti! Ali Koç'tan Oğuzhan Uğur'a sürpriz telefon

Taraftarın isteği gerçekleşti! Ali Koç'tan Oğuzhan Uğur'a sürpriz telefon

Taraftarın isteği gerçekleşti! Ali Koç'tan Oğuzhan Uğur'a sürpriz telefon

Taraftarın isteği gerçekleşti! Ali Koç'tan Oğuzhan Uğur'a sürpriz telefon

Taraftarın isteği gerçekleşti! Ali Koç'tan Oğuzhan Uğur'a sürpriz telefon

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Oğuzhan Uğur Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title