Taraftar "İstemiyoruz" dedi, Galatasaray Matias Vecino'nun transferini askıya aldı

Galatasaray, bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı Lazio forması giyen Matias Vecino'nun transferini askıya aldı. Galatasaray yönetiminin, taraftarın 32 yaşındaki futbolcuyu veto eden on binlerce sosyal medya paylaşımının ardından bu kararı aldığı öğrenildi.