Başkan talimat verdi! CHP'li belediye, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek

Milli Futbolcumuz Merih Demiral, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'ya attığı golden sonra yaptığı bozkurt işareti sebebiyle UEFA tarafından 2 maçla cezalandırıldı. Cezaya siyasilerden tepki yağarken en dikkat çeken çıkış Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

CEZA VERENLERİ KINADI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, " Merih Demiral'a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum" dedi.

"MERİH DEMİRAL'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİM"

Başkan Özcan yaptığı paylaşımda Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini dikeceğini söyleyerek, "Size söz Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu'ya dikeceğim. Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım" ifadelerini kullandı.

MİLLİ FUTBOLCULARA BOZKURT ÇAĞRISI YAPTI

Açıklamasının devamında "Bozkurt işaretinin Türk milletinin sembolü olduğunu ve herhangi bir siyasi partinin tekelinde olmadığını belirten Özcan, "Hollanda maçında protesto amaçlı tüm futbolcuların İstiklal Marşı sırasında Bozkurt işareti yapmalarını bekliyorum! Taraftar için de bu çağrım geçerlidir! Ne mutlu Türk'üm diyene" sözleriyle çağrıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı. Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında "uygunsuz hareket" sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri yer almıştı. Soruşturmayı karara bağlan UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verdi.