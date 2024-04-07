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Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finalleri için hazırlıklarını sürdürüyor

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Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu; 16-19 Nisan tarihleri arasında Erzincan'da oynanacak olan 2023-2024 Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finalleri için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sinop'ta 25-27 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Futbol Yıldız Erkekler Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, adını Türkiye'de son 24 takım arasına yazdırmış, 24 takım arasında Kayseri'yi temsil etmeyi hak kazanmıştı. 2023-2024 Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finalleri'nde mücadele edecek olan Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirleyen Kayseri ekibi, Türkiye Yarı Final müsabakalarını 16-19 Nisan tarihleri arasında Erzincan'da oynayacak. Yalova, Denizli, Erzincan ve Şanlıurfa grup merkezlerinde oynanacak olan yarı finallerde gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım Türkiye finaline yükselecek. Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, Erzincan Grubu'nda Çorum, Iğdır, Erzurum, Ordu, Tokat,Samsun ve Sivas'tan gelece olan ekipler ile mücadele edecek.

OkulBeden Eğitimi Öğretmeni Şafak Afan; yarı finaller için hazırlıklarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini ifade ederken, Erzincan'da iyi bir sonuç ile dönerek isimlerini Türkiye finallerine yazdırmak istediklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzincan Türkiye Kayseri Futbol Talas Spor Güncel Haberler

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