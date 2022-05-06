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Takımının deplasman gideri için arabasını satıyor!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Takımının deplasman gideri için arabasını satıyor!

Adana amatörünün mihenk taşlarından, Türkiye'de birçok takıma futbolcu vermiş ve üst düzey futbolcular yetiştiren Adana Gençlerbirliği Kulübü'nün Başkanı Av. Haluk Güner Köktürk, Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonluğu maçlarına gidebilmek için ADS plakalı arabasını satışa çıkardı.

NEVŞEHİR (İHA) - Adana amatörünün mihenk taşlarından, Türkiye'de birçok takıma futbolcu vermiş ve üst düzey futbolcular yetiştiren Adana Gençlerbirliği Kulübü'nün Başkanı Av. Haluk Güner Köktürk, Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonluğu maçlarına gidebilmek için ADS plakalı arabasını satışa çıkardı.

Kendi sosyal medya hesabında arabasının fotoğrafını da paylaşan Köktürk, "Satacak tek malım bu araç. Banka kredi vermedi, belediyeler yardım yapamıyormuş, sporcularımız dışında yardım eden de olmadı. Gençler bana inandı, onların geleceği için tek çıkış bu" dedi.

Eski bir futbolcusunun dışında kimseden destek alamadığını belirten Başkan Köktürk, arabasını satarak gençleri bu şampiyonaya götüreceğini söyledi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği, Nevşehir, Türkiye, Adana, Spor, Haberler

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