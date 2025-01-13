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Takımı 8-0 mağlup olan teknik direktör, yan hakeme yumruk attı

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Galler'de futbol dünyasını sarsan bir olay yaşandı. Amlwch Town takımının teknik direktörü Robert Williams-Jones, takımının 8-0 mağlup olduğu maçta genç yan hakeme yumruk atarak yere serdi. Olay, Nisan ayında Amlwch Town ile Penrhyndeudraeth takımları arasında oynanan maçta meydana geldi.

Galler'de futbol dünyasını sarsan bir olay yaşandı. Amlwch Town takımının teknik direktörü Robert Williams-Jones (43), takımının 8-0 mağlup olduğu maçta genç yan hakeme yumruk atarak yere serdi.

Olay, Nisan ayında Amlwch Town ile Penrhyndeudraeth takımları arasında oynanan maçta meydana geldi. Henüz maçın 15. dakikasında, yan hakem olarak görev yapan genç Penrhyn oyuncusuna sinirlenen Williams-Jones, aniden hakeme yumruk attı. Saldırı anı kameralara yansırken, yan hakemin yere düştüğü görüldü.

Mahkemeye çıkan Williams-Jones, saldırı suçunu kabul etti. Caernarfon Sulh Ceza Mahkemesi, antrenörü 12 ay ertelemeli 24 haftalık hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 150 saat toplum hizmeti yapmasına ve mağdura 1.000 sterlin tazminat ödemesine karar verildi.

Penrhyndeudraeth FC Teknik Direktörü Riccardo Pellegrino, "Yaşanan bu üzücü olaya rağmen oyuncularımız sahada örnek bir davranış sergiledi" açıklamasını yaptı. Amlwch Town kulübü ise olayın ardından Williams-Jones ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Galler Futbol Federasyonu konuyla ilgili ayrıca bir soruşturma başlattı. Federasyon yetkilileri, benzer olayların yaşanmaması için saha içi ve saha dışı güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Takımı 8-0 mağlup olan teknik direktör, yan hakeme yumruk attı

Takımı 8-0 mağlup olan teknik direktör, yan hakeme yumruk attı

Takımı 8-0 mağlup olan teknik direktör, yan hakeme yumruk attı

Takımı 8-0 mağlup olan teknik direktör, yan hakeme yumruk attı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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