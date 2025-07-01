Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu

Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini belirledi.

EN FAZLA LİMİT GALATASARAY'IN

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:

  • Galatasaray: 6.137.773.446
  • Fenerbahçe: 4.816.196.233
  • Reeder Samsunspor: 1.039.453.100
  • Beşiktaş: 3.397.251.589
  • RAMS Başakşehir: 987.881.703
  • Eyüpspor: 546.553.433
  • Trabzonspor : 2.341.275.298
  • Göztepe: 552.038.071
  • Çaykur Rizespor: 1.345.252.036
  • Kasımpaşa: 481.052.381
  • TÜMOSAN Konyaspor: 1.415.698.662
  • Corendon Alanyaspor: 669.229.611
  • Bellona Kayserispor: 940.370.334
  • Gaziantep FK: 570.028.038
  • Onvo Antalyaspor: 468.999.111
  • Kocaelispor: 853.381.305
  • Gençlerbirliği: 853.381.305
  • Solwie Energy Fatih Karagümrük: 853.381.305

Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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