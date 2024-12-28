Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Narin davasında Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay ceza verildi
Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar hakkında mahkemeden şaşırtan karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi! İşte ilk açıklama
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi

Süper Lig'in eski yıldızı, 10 ayda 4 takım değiştirdi

Süper Lig'in eski yıldızı, 10 ayda 4 takım değiştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen sezonun ilk yarısında Süper Lig ekibi Hatayaspor'da forma giyen ve son olarak da 1. Lig'in iddialı takımlarından Fatih Karagümrük'te top koşturan Didier Lamkel Ze, son 10 ayda 4 kez takım değiştirdi. İstanbul temsilcisi, Sakaryaspor ile anlaşmasına rağmen maça çıkmadan kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Sezon başında transfer olduğu Sakaryaspor'dan maça çıkmadan ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Didier Lamkel Ze, kırmızı siyahlı takımda da tutunamadı. Kamerunlu hücumcu, geçtiğimiz şubat ayından bu yana dördüncü kez takım değiştirdi.

SAKARYASPOR'DA SADECE 17 GÜN KALDI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Süper Lig takımı Hatayspor'dan Metz'e kiralanan Lamkel Ze, haziran ayında Akdeniz ekibine geri dönmüştü. Ağustos ayında bordo beyazlı takımla yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu, 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a imza attı ancak yeşil-siyahlı takımdaki macerası sadece 17 gün sürmüştü.

Süper Lig'in eski yıldızı, 10 ayda 4 kez takım değiştirdi

FATİH KARAGÜMRÜK SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

28 yaşındaki Lamkel Ze, 2 Eylül'de anlaştığı başka bir 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile de bugün itibariyle yollarını ayırdı. İstanbul kulübünden yapılan açıklamada "Didier Lamkel Ze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in eski yıldızı, 10 ayda 4 kez takım değiştirdi

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 1. Lig'de Sakaryaspor ile hiç maça çıkmayan Didier Lamkel Ze, Fatih Karagümrük ile 10 karşılaşmaya çıktı. Lamkel Ze, Bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 3 kez de asist yaptı. 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Hatayspor formasıyla çıktığı 16 Süper Lig müsabakasında ise 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Narin davasında verilen karara Bakan Göktaş'tan ilk yorum
img

Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
img

Hakkındaki iddia doğruysa yer yerinden oynar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Zeybekci: Asgari ücret yeterli değildir, daha çok olmalı
AK Partili Zeybekci'den "asgari ücret" çıkışı: Yeterli değil
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
Narin davasında verilen cezalara ilişkin Bakan Göktaş'tan ilk açıklama: Yüreklere su serpmiştir
Narin davasında verilen karara Bakan Göktaş'tan ilk yorum
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.