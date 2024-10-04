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Süper Lig ekibinden Vincenzo Montella'ya olay tepki

Süper Lig ekibinden Vincenzo Montella'ya olay tepki
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Konyaspor, stoperi Adil Demirbağ'ın A Milli Takım'a seçilmemesine tepki gösterdi. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella'yı hedef alan yeşil-beyazlı kulüp, Adil'in istatistiklerini paylaştı ve İtalyanca, "Nedenini merak ediyoruz?" sorusunu sordu.

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, savunma oyuncusu Adil Demirbağ'ın kadroda yer almamasına sitem etti.

"NEDENİNİ MERAK EDİYORUZ?"

Yeşil-beyazlılar, 26 yaşındaki Adil'in bu sezonki istatistiklerin yer aldığı bir görsel paylaştı. Teknik direkör Vincenzo Montella'ya göndermede bulunan Konya ekibi, paylaşıma İtalyanca olarak "Nedenini merak ediyoruz?" notunu düştü.

Konyaspor'un paylaşımı şu şekilde;

Süper Lig ekibinden Montella'ya olay tepki

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Milli Takım Konyaspor Futbol Konya Spor

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