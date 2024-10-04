Süper Lig ekibinden Vincenzo Montella'ya olay tepki

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, savunma oyuncusu Adil Demirbağ'ın kadroda yer almamasına sitem etti.

"NEDENİNİ MERAK EDİYORUZ?"

Yeşil-beyazlılar, 26 yaşındaki Adil'in bu sezonki istatistiklerin yer aldığı bir görsel paylaştı. Teknik direkör Vincenzo Montella'ya göndermede bulunan Konya ekibi, paylaşıma İtalyanca olarak "Nedenini merak ediyoruz?" notunu düştü.

Konyaspor'un paylaşımı şu şekilde;