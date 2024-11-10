Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
Süper Lig'in devlerinden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümüne özel anma mesajları paylaştı.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak; onun ilkelerine, modern ve çağdaş bir ülke olma hedefine bağlılığımızla, hiç vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz.
DÖRT BÜYÜKLERDEN PAYLAŞIMLAR
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında paylaşımlarda bulundular.
Saat tam 09.05'te paylaşımda bulunan kulüplerin paylaşımları şu şekilde;
FENERBAHÇE: "Her günümüz sensin"
GALATASARAY: "Sonsuza dek kalbimizdesin Atam…"
BEŞİKTAŞ: "İlelebet izindeyiz."
TRABZONSPOR: "Sevdan deniz, deniz tükenmez! Adın umut, umutlar bitmez! Gözlerin gökyüzü, gökyüzü ölmez! Sonsuz minnetle…"