Fenerbahçe'den Samsunspor'a kiralanan Emre Demir, 1 dakikada şov yaptı! Oyuna girmesiyle gol atması bir oldu

Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transfer ettiği ve Samsunspor'a kiraladığı 19 yaşındaki Emre Demir, yeni takımıyla ilk golünü attı. Bandırmaspor'a karşı 84'üncü dakikada oyuna giren yetenekli futbolcu 85'inci dakikada harika bir gol kaydetti. Takımının 4'üncü golünü atan genç futbolcuya sosyal medyada övgüler yağdı.

Ara transfer döneminde sarı-lacivertlilere transfer olan Emre Demir Samsunspor'a kiralanmıştı. Ligde şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösterilen Samsunspor'da golle tanışan Demir, performansı ve attığı golle kendine hayran bıraktı.

1 DAKİKADA ŞOV YAPTI

Önümüzdeki sezon sarı-lacivertlilere katılması beklenen genç yıldız kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü attı. 84'te Emre Gültekin'in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki oyuncu, 85'te rakip fileleri havalandırmayı başardı. Emre Demir attığı gol sonrası taraftarlardan büyük alkış aldı.

İşte Emre Demir'in kaydettiği şık gol;

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ ALDI

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen genç futbolcu, kiralık olarak formasını giydiği yeni takımıyla atmış olduğu ilk gol sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğeni aldı. 19 yaşındaki futbolcuya kullanıcılar tarafından beğeni ve destek mesajları geldi.

İşte Emre Demir'e yapılan bazı sosyal medya yorumları;