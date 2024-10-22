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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Yeni oranların ardından Galatasaray'daki yükseliş ve Fenerbahçe'deki düşüş dikkat çekti.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 3 puanı hanesine yazdırdığı, Fenerbahçe'nin ise 2 puan kaybettiği Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Özellikle Antalyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray ve Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'deki değişim dikkati çekti. Sarı-lacivertli takımın oranındaki artış, sarı-kırmızılıların oranındaki düşüş göze çarptı.

İŞTE YENİ ORANLAR

  • 1- Galatasaray: 1.6 (Önceki oran 1.8)
  • 2- Fenerbahçe: 2.5 (Önceki oran 2.1)
  • 3- Beşiktaş: 4 (Önceki oran 4)
  • 4- Trabzonspor: 67 (Önceki oran 67)
  • 5- Başakşehir: 100 (Önceki oran 67)
  • 6- Kasımpaşa: 250 (Önceki oran 250)
  • 7- Samsunspor: 250 (Önceki oran 750)
  • 8- Sivasspor: 250 (Önceki oran 200)
  • 9- Alanyaspor: 500 (Önceki oran 500)
  • 10- Gaziantep FK: 500 (Önceki oran 500)
  • 11- Rizespor: 500 (Önceki oran 500)
  • 12- Antalyaspor: 750 (Önceki oran 750)
  • 13- Eyüpspor: 750 (Önceki oran 1500)
  • 14- Göztepe: 1000 (Önceki oran 1500)
  • 15- Kayserispor: 1000 (Önceki oran 1000)
  • 16- Konyaspor: 1500 (Önceki oran 1500)
  • 17- Adana Demirspor: 2000 (Önceki oran 750)
  • 18- Bodrum FK: 2000 (Önceki oran 2000)
  • 19- Hatayspor: 2000 (Önceki oran 1000)
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Başakşehir Beşiktaş Futbol Spor

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